VIDÉO - Salon du mobile de Barcelone : le pliable peut-il vraiment être la nouvelle révolution espérée du smartphone ?

Prouesse technique certes, mais encore faut-il que ces pliables présentent un (réel) intérêt. Et là, on reste encore un peu dubitatif. De nombreux fabricants avancent le confort de lecture et la double proposition d'un smartphone (un peu épais) capable de se muer en tablette. Huawei se félicite de pouvoir y afficher deux applis en même temps sur l'écran. Samsung renchérit avec trois applis (photo ci-dessous) qui se partagent la surface et une bascule de l'appli sur l'écran fermé en façade qui s'agrandit en ouvrant le Galaxy Fold. Royole propose même trois zones tactiles sur sa surface pour des usages différents.





Pour le reste, on nous propose un positionnement des caméras à de multiples endroits ou sur la tranche et la possibilité de regarder le rendu de la photo qui va être prise de vous quand le téléphone est replié. Tout ceci est fort sympathique, mais plutôt anecdotique quand on voudrait des usages révolutionnaires.