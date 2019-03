VIDÉO - Salon du mobile de Barcelone : on a testé HoloLens 2, la réalité mixte selon Microsoft

Nous avons pu tester le casque à travers différentes petites expériences. Premier constat : que de progrès accomplis dans l'ergonomie ! Le champ de vision jusque-là extrêmement restreint a été doublé et offre un confort de visualisation quasiment naturel. Le casque se positionne beaucoup mieux et est agréable à (sup)porter grâce aux renforts de l'arceau. Sans que l'on sache si c'est un fait ou une impression, HoloLens 2 paraît plus léger du coup. Le calibrage est simple et rapide, et surtout parfaitement adapté à toute personne portant des lunettes.





Lorsque l'on commence l'expérience, les différents éléments qui apparaissent sur les deux écrans 2K du casque (un pour chaque œil) semblent plus que naturellement se noyer dans notre environnement. Les démonstrations réalisées sur scène (un piano virtuel, un cadre qui nous suit, un terrain de jeu façon paysage…) avaient déjà laissé cette impression. Elles se confirment casque sur le nez.