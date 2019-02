MWC 2019 : Sony dévoile le Xperia 1, un smartphone pour les amoureux du 7e Art

Le Xperia 1 tournera sous Android 9.0 Pie, boosté par le tout dernier processeur de Qualcom, qui rend tout plus fluide et plus économe en énergie. Avec son grand écran 21:9 qui offre un confort de lecture et de visionnage, il est aussi possible d'afficher deux applis en écran scindé, dont une partie sur une vidéo YouTube ou Netflix.





Au final, un smartphone intrigant à plus d'un titre, notamment pour les amoureux du cinéma. Après des années à tâtonner côté design, Sony offre là un appareil qui tient bien en main, qui ne cède pas aux sirènes de l'époque (trou dans l'écran, encoche, plus de bordures...). Si la prise jack a disparu comme sur le Xperia XZ3, on retrouve avec plaisir le capteur d'empreinte à sa place sur la tranche, de manière beaucoup pratique et caractéristique à l'esprit Sony.