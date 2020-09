VIDÉO - Navire commandé à distance au large de Toulon : les images de cette première mondiale

La soufflerie des ordinateurs a remplacé le bruit des vagues et des moteurs, mais une dizaine d'écrans reconstituent en temps réel le panorama maritime, et des caméras peuvent zoomer pour identifier de potentiels obstacles. Le VN Rebel, un vieux remorqueur de 80 mètres remanié pour ce test, a effectué une courte sortie dans la rade militaire de Toulon, devenant ainsi le premier bateau autonome de l'Histoire à naviguer dans les eaux françaises.

Le projet, soutenu et financé par l'Agence de la transition écologique (Ademe), Total et Naval Group, est né en 2015. Après ce succès, Seaowl envisage de construire une vingtaine de bateaux d’ici 2028. Les navires utilisés seront plus petits, électriques et dotés d'un robot sous-marin également téléopéré. Ils n'auront pas pour vocation de traverser les océans mais d'intervenir pour des missions de surveillance et d’inspection des fonds marins sur les champs éoliens ou pétroliers, en Afrique ou en Asie. De fait, l’absence d’équipage permet de faire des économies importantes. Mais aussi de minimiser les risques, notamment dans les zones où sévissent des pirates.