NoBuildChallenge : quand le WWF France utilise Fortnite pour sensibiliser les gamers à l'environnement

“Nous sommes la première génération à savoir que nous détruisons notre planète. Et peut-être la dernière à pouvoir éviter cela", clame la vidéo de présentation du challenge à destination des gamers. Dans cette optique, WWF France et We Are Social ont choisi de miser sur cette "communauté de jeunes actifs et hyper-conscients des nombreux enjeux sociétaux contemporains, qui s’engage pour de grandes causes ", se félicite Jacques-Olivier Barthes, directeur de la communication de l'organisation. "La communauté des gamers (…) sera la prochaine génération à hériter de notre planète. Une planète dont les ressources s’épuisent plus vite chaque année…", ajoute Sandrine Plasseraud, présidente de We Are Social France. "L’idée du #NoBuildChallenge est de capitaliser sur cette communauté déjà très engagée pour relever nos nouveaux défis environnementaux”.





Précision : il ne s’agit pas là d’un nouveau mode de jeu à l’attention des 250 millions de joueurs que rassemble Fortnite, mais l’un des nombreux défis qui vont être proposés sur YouTube et Twitch, les deux plateformes jeux vidéo de streaming, d’ici le 22 avril, jour de la Journée mondiale de la Terre. La très populaire équipe e-sport française Team Solary de Kinstaar ou encore Yoshi a inauguré ce challenge le week-end dernier. Quelque 7.000 joueurs ont ainsi relevé le défi durant deux heures.