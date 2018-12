On vous a offert un objet connecté à Noël ? Les conseils pour ne pas vous faire pirater

PRUDENCE - Sous le sapin, les objets connectés sont de plus en plus nombreux. La CNIL alerte depuis plusieurs mois sur les dangers d’une mauvaise configuration des appareils. Et le ministre de l’intérieur a tweeté ce mardi pour rappeler les conseils en cybersécurité. Voici quelques recommandations pour éviter que ces cadeaux ne se transforment en cauchemar.