VIDÉO - On a pris en main le OnePlus 6T McLaren Edition : la puissance et le design à un prix inattendu

Mais surtout, ce nouveau OnePlus 6T McLaren Édition promet de la vitesse. Et il en a sous le capot avec ses 10 Go de RAM pour ravir les gamers, en permettant notamment aux jeux les plus gourmands de tourner aisément. Chez OnePlus, on reconnaît aisément qu'aucune application ne nécessite pour le moment autant de mémoire vive. "Mais nos smartphones sont conçus pour durer dans le temps", souligne Carl Pei. "Dans quelques années, 10 Go de RAM, ce sera peut-être la norme et le OnePlus 6T sera toujours opérationnel", avance-t-il.





Le smartphone est équipé du processeur Snapdragon 845 de Qualcomm pour gérer encore plus facilement le passage d’une appli à une autre et répondre à la soif de vitesse et de puissance. Mais la grosse nouveauté, c'est l'arrive de la charge super rapide Warp Charge 30, dans l'esprit de la charge super VOOC de la maison-soeur Oppo. Elle permet d'obtenir une journée d’utilisation en 20 minutes. Un travail important a également été fait sur la gestion de la puissance de charge pour que le smartphone ne chauffe pas trop car sa batterie reste la même que pour le OnePlus 6T (3.700 mAh). Exit le traditionnel câble de charge rouge, celui-ci est orange en kevlar à la couleur de McLaren.