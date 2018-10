VIDÉO - On a pris en main le Samsung Galaxy A9, le premier smartphone à quatre caméras

Le tout est boosté comme souvent par de l'intelligence artificielle qui permet d'automatiser les réglages selon le type de scène photographiées (animaux, portrait, nourriture, paysage, etc.). Le A9 se plait à dire qu'il dispose d'une caméra intelligente capable de vous avertir si une photo est ratée et de réajuster pour vous offrir le cliché parfait. A l'avant, la caméra selfie affiche 24 MP et bénéficie d'un filtre spécial qui apparaît parmi les modes pour embellir vos photos.





Le Galaxy A9 peut compter sur une batterie de 3.720 mAh, de la charge rapide et Samsung a enfin fait le choix du câble USB-C. Sa capacité de stockage est de 128 Go -cela peut grimper avec l'aide d'une carte microSD (jusqu'à 512 Go supplémentaires). Il ne dispose pas de certification IP pour l'étanchéité et la poussière. Mais, bonne nouvelle pour certains, il a conservé sa prise jack pour les écouteurs et est doté d'un port Dual SIM.