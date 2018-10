VIDÉO - On a pris en main les Pixel 3 et Pixel 3 XL, les premiers smartphones de Google à débarquer en France

En marge de la présentation, nous avons pu approcher les deux appareils. De prime abord, rien ne différencie vraiment les Pixel 3 des Pixel 2. Ils ont la même allure, le G gravé au bas d'un arrière bi-matière. Sauf que cette fois-ci, si le millésime 2017 ne nous avait pas emballé niveau design, la version 2018 fait beaucoup mieux fini avec son dos brillant et plutôt doux au toucher en haut (plus mat). On a perdu - fort heureusement - le côté un peu massif et trop carré des Pixel 2 et Pixel 2 XL, mais aussi une impression "un peu plastique" du revêtement précédent. Le lecteur d'empreinte est situé à l'arrière.