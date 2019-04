On a récupéré le Galaxy Fold avant sa sortie : nos premières impressions du smartphone pliable de Samsung à 2000 €

Est-ce un smartphone qui se déplie en tablette ou une tablette qui se replie pour prendre moins de place et permettre de téléphoner ? La question reste entière. Il nous faudra encore quelques jours d'ici sa sortie pour apprivoiser ce Galaxy Fold et prendre la pleine mesure de toutes ses possibilités afin de voir en quoi il va révolutionner (ou non) notre rapport au smartphone. La réponse à découvrir dans le test plus complet que nous publierons début mai.





SAMSUNG GALAXY FOLD - Prix : 2.020 euros - Disponible le 3 mai en Argent stellaire, Noir cosmos, Vert martien et Bleu astro.