VIDÉO - On a testé Assassin’s Creed Odyssey (et on a savouré cette plongée dans la Grèce Antique)

Nous avons choisi d’évoluer avec Kassandra pour casser un peu les codes de la série. Elle a les mêmes atouts qu’Alexios, peut compter sur son aigle pour lui offrir une vue plus large. Cela ne change rien au jeu à la différence des héroïnes précédentes qui avaient des attributs féminins plus marqués physiquement et dans la technique de jeu. Kassandra est plutôt charpentée et on n’a aucun souci à la voir donner des coups de masse ou trucider des ennemies comme Ezio, Edward ou Bayek, ses prédécesseurs.





Pour fuir l'île de Kefalonia (Céphalonie) et les mercenaires à ses trousses, elle va devoir effectuer des choix déterminants pour la suite de l’histoire. C’est là l’originalité de cet AC Odyssey. A chaque interaction avec des personnages croisés, vous devez choisir les questions à leur poser, les réponses à leur apporter, voire le ton de la conversation. Et cela a des répercussions sur leurs réactions vis-à-vis de vous (méfiance, défiance ou… début d'une belle romance). On ne parvient pas à toujours à saisir la portée des interactions verbales et de nos choix qui paraissent un peu gadget au début. Mais, au fil du jeu, ils s'avèrent porteurs d'indices et enrichissent un scénario plutôt bien mené.