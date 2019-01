VIDÉO - On a testé le Jelly Pro, le plus petit smartphone 4G du monde

Voilà un appareil qui va à l’encontre des diktats actuels du marché. Le Jelly Pro se targue même d’être "le plus petit smartphone 4G du monde". Et à la vue de ses dimensions, c’est sans doute vrai. A une époque où les téléphones mobiles dépassent allègrement les 6 pouces de diagonale d’écran, lui n’en affiche que 2,45, pour à peine 10 cm de haut. Et pourtant, il fait (presque) tout comme un grand.





Pour lancer son projet, Unihertz, un start-up chinoise, a eu recours à un projet de financement participatif largement soutenu. Avec son look un peu "old school" d'appareil des années 1990-2000, son design plastique brillant (bleu, blanc et noir) et son format compact, on a l'impression d'un appareil d'un autre temps. Pour les plus maladroits ou précautionneux, une protection d’écran est fournie dans la boîte.





Evidemment, pour cette taille-là, vous n’avez qu’un simple écran LCD pas vraiment qualitatif. L’ensemble est aussi minimaliste que le format : 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, un processeur de 1,1 GHz (quad core). Il tourne sous Android 7.0 Nougat et peut télécharger pratiquement toutes les applications du Play Store (Facebook, Google Maps, YouTube, Skype, Twitter, Instagram, etc.), tant qu’elles supportent les configurations de l’appareil. Et vous pouvez en plus ajouter une carte microSD (jusqu’à 256 Go) pour compenser le faible stockage interne.