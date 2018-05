VIDÉO - On a testé Oculus Go, la réalité virtuelle sans fil ni smartphone

Doté d’une dalle LCD WQHD de résolution 538ppi 2560 x 1440, Oculus Go propose les meilleures lentilles du marché à un prix abordable (à partir de 219 €). Cela se ressent dans le confort d’utilisation et même dès le lancement avec des fonds d’écran vertigineux à 360° pris depuis des drones (la beauté de Monument Valley, le cadre du Golden Gate Bridge de San Francisco, les fonds marins, les sommets de l’Himalaya…). On regarde partout et on admire ce nouveau monde qui nous entoure. Oculus Go propose plus de 1000 jeux et expériences, d’une simulation de montagnes russes à la virée touristique aux quatre coins du monde, des jeux qui jouent avec vos peurs et votre vertige aux résumés de matches NBA où vous avez l’impression d’être assis au bord du terrain. Et que dire de ces reportages qui deviennent tout de suite ultra immersifs grâce aussi au système audio spatial et au micro intégrés ! A noter cependant que la qualité des images et des vidéos n’est pas encore 4K et garde du grain qui pique parfois à l’oeil. En revanche, sur les expériences "moins réalistes", plutôt cartoon, tout est parfaitement fluide.