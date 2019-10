OnePlus et le constructeur de F1 McLaren lancent un smartphone surpuissant à moins de 1.000 €

A TOUTE VITESSE - Lors de sa keynote organisée à Londres ce jeudi, OnePlus a dévoilé un nouveau smartphone conçu en collaboration avec McLaren, le constructeur britannique de F1. Tout en puissance, en design et en quête d’excellence, voici le OnePlus 7T Pro McLaren Edition, le smartphone très haut de gamme à un prix plutôt... inattendu.

Comme pour le précédent modèle , OnePlus s’est attaché au moteur et McLaren au châssis, avec un design inspiré de l’esthétique maison. On retrouve donc du noir et des touches d’orange papaye, couleur emblématique du constructeur de F1

Après le succès retentissant de leur première collaboration fin 2018 et la vente en quelques jours de la série limitée du OnePlus 6T orange et noir, OnePlus et McLaren remettent ça pour un smartphone encore plus haut de gamme. Lors de la conférence organisée à Londres ce jeudi, le fabricant chinois et le constructeur automobile ont en effet dévoilé un nouvel appareil exprimant “la quêtes d’excellence” recherchée par les deux marques.

Pour ce qui est du smartphone en lui-même, il reprend la recette du OnePlus 7T Pro avec un écran assez grand de 6,67 pouces qui remplit intégralement la façade, débordant sur les bords incurvés. La luminosité est améliorée, notamment en plein soleil où il sera plus facile de lire l’écran. Le lecteur d’empreinte a été positionné sous l’écran et s’avère extrêmement réactif pour déverrouiller l’appareil du doigt.

Le dos du smartphone est en verre 3D Corning Gorilla Glass et affiche un effet fibre de carbone assez élégant, avec le liseré orangé sur les bords bas et autour de l’appareil photo. Le bouton sonnerie/vibration/silencieux est également en orange. Et si jamais vous vouliez protéger ce bel appareil des chocs, une coque en alcantara est fournie. Le tout donne un aspect luxueux premium, mais il est bien dommage de se priver du design très réussi de ce OnePlus 7T Pro McLaren sous cette protection.

Au dos, on trouve un triple capteur photo avec une lentille principale de 48 MP, un téléobjectif et un ultra grand-angle de 117°. Ce dernier permet notamment de faire de la photo macro jusqu’à 2,5 cm du sujet. Côté progrès, on notera que l’ultra grand-angle peut être utilisé également en mode nuit et pour filmer. Le mode vidéo bénéficie aussi d’un renforcement de la stabilisation pour éviter les trop grandes secousses.

Ne cherchez pas la caméra en façade, elle a disparu. Et pour cause, comme pour le OnePlus 7T Pro et le OnePlus 7 Pro , la version McLaren a opté pour la caméra selfie dans un tiroir et qui “pop” sur la tranche supérieure quand on fait appel à elle. Elle permet le déverrouillage rapide par reconnaissance faciale. L’absence d’encoche ou bulle en façade permet d’avoir un écran AMOLED de très bonne facture extrêmement immersif. Cela s’appréciera notamment en regardant une vidéo, avec le soutien en prime des deux haut-parleurs stéréo embarquant la technologie Dolby Atmos.

A l’intérieur, le OnePlus 7T Pro McLaren Edition embarque le processeur Snapdragon 855+, le plus puissant conçu par Qualcomm. Il est porté par 12 Go de RAM pour booster le tout et rendre l’utilisation ultra-fluide, avec l’aide également du système d'exploitation maison OxygenOS qui reprend les forces d’Android 10 (menu sombre, gestuelle de commandes...). Les adeptes du jeu mobile seront ravis de la puissance proposée, de la technologie 90Hz de l'écran qui va rendre plus fluides les titres exigeant beaucoup de ressources pour tourner (tirs, courses, etc.). De son côté, le moteur est plutôt ronflant avec plus de deux jours d’autonomie et une recharge ultra-rapide permet de récupérer 70% de batterie en 30 minutes et la totalité en moins d’une heure.

Mais une édition spéciale n’en serait pas une sans ses petites spécificités. Pour lui donner un véritable style racé, le OnePlus 7T Pro McLaren Edition propose donc des animations dédiées à l’univers automobile. Cela va d’un écran de verrouillage arborant une horloge lumineuse qui rappelle les compteurs de vitesse sur les tableaux de bord des monoplaces. Les notifications se matérialisent sur les bords par des LED Orange papaye. Et l’on trouve des fonds d’écran rappelant la vitesse et le design avec des effets colorés et des icônes personnalisées sur le menu.