Parfums : l'intelligence artificielle a du nez

Des parfums personnalisables, oniriques, sexy, luxueux, et même empilables, la course à la conquête des 15-25 ans a bien démarré. Ils sont douze millions en France, une manne pour les marques. Alors, depuis 5 ans, le flacon se mue en objet de séduction.

Une nouvelle approche marketing et publicitaire qui va encore plus loin avec un flacon-robot, premier parfum connecter. "Il y a 15 ans, on a été connu avec One million qui était un lingot d'or. Maintenant, on a choisi de faire un robot vraiment adapté aux besoins de cette génération Z. C'est un parfum qui a une puce dans le capot du parfum qui permet de se connecter à des réseaux sociaux, de se connecter à des plateformes comme Snapchat, TikTok ou Instagram", explique-t-il.