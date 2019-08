Piratage aux impôts : vos données sont-elles vraiment en danger et comment les protéger ?

Du fait de sa grande visibilité, des dizaines de millions de comptes fiscaux qu'il héberge et des données privées qui lui sont confiées, Impots.gouv.fr est en effet le plus sensible des sites web publics de l'administration française. C'est aussi le plus visité, et -en toute logique- celui sur lequel il a probablement été le plus investi. Deux enjeux principaux : la fiabilité, il faut que le site soit toujours disponible même lors des grands pics de déclaration en ligne, mais aussi la sécurité. De fait, il n'y a pas d'exemple récent de fuite de données ou de piratage massif dont le site aurait été victime.