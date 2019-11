Plus grand, plus puissant mais pas plus cher que son prédécesseur : que vaut le MacBook Pro 16 pouces d'Apple ?

PRISE EN MAINS – Après les iPhone, les iPad ou encore les AirPods Pro, Apple n'en finit plus de renouveler ses gammes. La firme californienne a dévoilé ce mercredi le MacBook Pro 16 pouces, qui vient remplacer le précédent modèle avec écran de 15 pouces. Il s’accompagne d’un tout nouveau clavier, d’un son amélioré, de plus de puissance et de possibilités… pour le même prix de départ (à partir de 2.699 euros).

Hormis l’iPad Pro, renouvelé il y a un an, et en attendant le nouveau Mac Pro disponible en décembre, il ne restait plus grand-chose à mettre à jour chez Apple, si ce n’est la gamme MacBook Pro. C’est désormais chose faite. Ce mercredi, Apple a annoncé le lancement d’un nouvel ordinateur portable avec un écran de 16 pouces, le plus grand de la gamme. Il vient remplacer le précédent modèle de 15 pouces et s’installe au même prix, mais avec plus de puissance, de performances et de nouveaux atouts, notamment pour satisfaire la productivité des professionnels.

Plus grand, plus fort, plus pro : le point sur les nouveautés

Design On reste dans l’esprit de la gamme MacBook Pro, mais, du fait de la taille de l'écran, avec un châssis plus grand (0,5 cm en longueur ; 0,8 cm en largeur), plus lourd (2 kg contre 1,8 kg pour le MacBook Pro 15 pouces) et légèrement plus épais (1,62 cm contre 1,55 cm). Pour ne pas exagérer le gabarit, Apple a rogné de près d'un tiers les bordures de l’écran en haut et sur les côtés. Comparé au modèle précédent, la différence n’est donc pas démesurée, la machine reste transportable. L’écran Retina reprend la même luminosité, la même colorimétrie que celles du MacBook Pro 15 pouces, mais gagne en définition. Le rendu des couleurs reste bluffant et extrêmement immersif en vidéo ou pour apprécier des photos. Petite nouveauté qui satisfera les professionnels de l’image, la fréquence de rafraîchissement de l’écran est désormais ajustable pour assurer une lecture fluide, adaptée au contenu fabriqué.

Le MacBook Pro 16 pouces à gauche et le MacBook Pro 15 pouces à droite − Melinda DAVAN-SOULAS

Clavier Fini les touches du clavier à mécanisme papillon des derniers MacBook, MacBook Air et MacBook Pro, autant plébiscitées que sujettes aux problèmes. Le clavier du MacBook Pro 16 pouces retourne presque aux sources et va puiser son inspiration du côté des anciens claviers des ordinateurs Apple, portables et fixes, notamment du Magic Keyboard utilisé avec les iMac. Soit des touches au mécanisme plus marqué et au design plus en relief. La frappe reste rapide et fluide, moins bruyante. Mais ce retour "à l’ancienne" présente surtout l’avantage de touches plus facile à réparer individuellement. La TouchBar, barre de fonctions tactile positionnée au-dessus du clavier, a été également retravaillée. Elle perd la touche "Echappe" redevenue bouton physique et voit le lecteur d’empreinte Touch ID détaché sur la droite. La TouchBar reste personnalisable en y ajoutant les raccourcis vers différentes fonctions (capture d’écran, AirPlay, volume, Emoji, liste d’applications, etc.).

Le nouveau clavier avec Touch Bar du MacBook Pro 16 pouces d'Apple − Melinda DAVAN-SOULAS

Son C'est l’un des points sur lequel le MacBook Pro se détache principalement de ses petits camarades. Le système sonore stéréo embarque désormais six haut-parleurs avec des woofers à suppression de force (pour les basses). Une technologie qui permet de monter deux haut-parleurs dos à dos pour que leurs vibrations s'annulent. Cela permet d’avoir un son plus riche, plus naturel, même poussé à fond, sans faire vibrer l’appareil. Une avancée clairement à l’attention des professionnels de l’audio. Pour l’utilisateur, cela se traduit notamment par une meilleure spatialisation du son, en Dolby Atmos notamment, et un rendu plus détaillé de la musique. Pour parfaire son orientation pro, le MacBook Pro 16" a également peaufiné ses micros. Ils sont désormais au nombre de trois. Désireux d’aller séduire les podcasteurs et autres utilisateurs tournés vers l’enregistrement audio, Apple a retravaillé son système pour que les enregistrements bénéficient de 40% de souffle en moins afin de capturer plus de détails. Il est possible d’utiliser les seuls micros et la caméra FaceTime pour des appels vocaux avec un son clair.

Les nouveaux woofers à suppression de force permettent de ne plus ressentir de vibration et d'améliorer la qualité du son stéréo − Apple

Puissance et performances Pour tenir sa promesse "Pro", le MacBook Pro 16" sait gérer jusqu’à une centaine de flux et sources différents lors de montage audio ou vidéo. Pour cela, Apple lui a intégré des processeurs Intel Core i7 6-cœurs ou i9 8-cœurs, préférés à ceux de la toute dernière génération des processeurs Intel, jugés moins performants pour gérer plusieurs flux simultanés. Le MacBook Pro 16" peut ainsi prendre en charge simultanément jusqu’à 11 flux vidéo en 4K, et faire du rendu d’animation 3D deux fois plus vite. Pour l’épauler et ne pas gréver les performances, le système de ventilation de chaleur a été entièrement repensé. Cela se traduit aussi par un ordinateur portable beaucoup moins bruyant, car les ventilateurs y sont moins sollicités lorsqu’on lance des logiciels gourmands en puissance, comme Final Cut Pro pour la vidéo ou Pro Logic pour le son. Enfin, la sécurité n’a pas été oubliée : la machine intègre la puce T2 d'Apple, qui peut chiffrer les données stockées sur le MacBook Pro et sécurise l’utilisation de l’assistant vocal Siri.

Le nouvel ordinateur portable MacBook Pro 16 pouces d'Apple − Melinda DAVAN-SOULAS

Pour qui ? Avec son nouveau Macbook, Apple fait clairement de l’œil aux professionnels de la vidéo, de l’audio ou encore aux développeurs. Il reprend certains atouts caractéristiques du Mac Pro, trop onéreux pour beaucoup, et les adapte à un format nomade, mais sans trop de concessions sur la puissance. Pour passer en version "bureau", le MacBook Pro 16” peut d’ailleurs se voir accoler deux écrans 4K Pro Display xHDR dévoilés en juin dernier. Il peut même se servir d’un iPad Pro en second écran grâce à la fonction Side Car introduite dans Catalina, la dernière version du système macOS. Mais c’est surtout dans les multiples options de configuration possibles que les professionnels vont trouver leur bonheur, moyennant un prix qui grimpe rapidement. Venant remplacer le MacBook Pro 15", jusque-là le plus grand des ordinateurs portables d’Apple, il satisfera aussi ceux qui veulent une configuration de base musclée par rapport à un MacBook Air, avec plus de possibilités pour en faire un outil de travail vraiment opérationnel. MACBOOK PRO 16 POUCES – Prix : à partir de 2.699 euros – Disponible en gris sidéral ou argent, livraison fin novembre

Le logiciel Photography gagne en rapidité d'exécution grâce à la puissance du MacBook Pro 16 pouces − Apple

Fiche Technique

Ecran Retina 16 pouces (3.072 x 1.920 px – résolution 226 ppi), Wide color gamut P3, Technologie True Tone Processeur Intel Core i7 6-cœurs (2,6 GHz et Turbo Boost jusqu’à 4,5 Hz) ou Core i9 8-cœurs (2,3 ou 2,4 GHz et Turbo Boost jusqu’à 5 GHz) De 16 à 64 Go de mémoire vive DDR4 Carte graphique AMD Radeon Pro 5300M ou 5000M avec 4 à 8 Go de mémoire vive GDDR6 Appareil photo FaceTime HD 720p Stockage de 256 Go à 8 To SSD Recharge via adaptateur câble USB-C 96 W 4 ports USBC-C Thunderbolt 3, prise jack 3,5 mm 6 haut-parleurs avec système de woofers à annulation de force, son stéréo, supporte Dolby Atmos 3 micros de qualité studio Touch ID pour l’allumage et le déverrouillage de l’appareil via le lecteur d’empreinte digital Clavier Magic Keyboard avec Touch Bar Bluetooth 5.0 Wifi 5 Dimensions : 35,79 x 24,59 x 1,62 cm Poids : 2 kg