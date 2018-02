VIDÉO - Pokémon GO : découvrez les nouvelles créatures qui vont envahir le monde

Ils sont partout, sur terre et en pleine mer. Au coin de la rue, au sommet de la montagne ou en forêt. Eux, ce sont les Pokémon ! La troisième génération est attendue dans la prochaine mise à jour du célèbre jeu mobile aux millions de joueurs lancé en 2016.





A travers un court-métrage façon documentaire animalier, Pokemon GO annonce ce jeudi ses nouveaux Pokemon à chasser. Aux allures de chats, de poissons ou d'oiseaux, ces drôles de créatures vont envahir le monde, promet la bande-annonce. Et voici Posipi et Négapi, Mysdibule, Maskadra ou encore les Lovdisc en forme de cœur.