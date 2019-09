Pour son lancement, Apple Arcade s'offre le retour de Rayman

SURPRISE – Présenté la semaine dernière lors de la keynote de Cupertino, le service de jeux vidéo sur abonnement Apple Arcade démarre le 19 septembre. Pour débuter, son catalogue est déjà rempli d'une centaine de jeux, dont des titres issus des plus grands éditeurs. Et pour accompagner le lancement, Ubisoft offre en exclusivité le retour de l'un de ses personnages les plus célèbres, Rayman.

C'est l'un des grands paris de la nouvelle stratégie d'Apple autour des services : Apple Arcade. L'offre d'accès en illimité à un catalogue de jeux vidéo -une centaine au départ- sur abonnement mensuel (4,99 euros pour toute la famille jusqu'à 6 personnes) arrive dès le 19 septembre avec le déploiement d'iOS 13. Apple promet notamment des jeux exclusifs -entendez par là sur iOS car certains sortiront aussi sur Nintendo Switch- accessibles sur iPhone, iPod Touch, iPad, Apple TV ainsi que sur les ordinateurs Mac.

Et pour se montrer attrayante, la firme de Cupertino ne s'est pas reposée sur les lauriers des milliers de jeux, gratuits ou payants, présents sur l'App Store. Elle a attiré dans ses filets les grands noms de l'industrie pour lui concocter des titres souvent inédits (Square Enix, Capcom, Konami, Sega, Bandai Namco, etc.). Et parmi eux, Ubisoft. L'éditeur français fait même revivre pour l'occasion l'une de ses stars maison, Rayman.

Et voici donc pour Apple Arcade, Rayman Mini qui signe le retour de l'étrange créature sans bras ni jambes créée en 1995 par Michel Ancel. Dans ce jeu inédit, Rayman a été réduit à la taille d'une fourmi et doit évoluer dans un univers bien trop grand pour lui afin de briser le sortilège. Il doit s’aider des animaux, arbres et éléments de la nature pour tenter de traverser l’univers bucolique enchanteur (qui n’est pas sans rappeler les décors de Rayman Legends). Comme Rayman Fiesta Run ou Rayman Jungle Run avant lui, deux jeux gratuits à succès d'Ubisoft, Rayman Mini est un "runner", un jeu dans lequel le personnage avance en continu et auquel vous devez faire éviter des obstacles, ramasser des objets ou terrasser des adversaires. Et vous pouvez refaire les niveaux pour tenter de réaliser les meilleurs scores. Outre Rayman, vous pouvez aussi choisir d'évoluer avec des visages connus des fans de la franchise comme Barbara, la comparse du héros, ou Globox, l'étrange crapaud bleu.

Au fil des 48 niveaux et 6 mondes, vous allez devoir trouver le bon rythme pour vous défaire des toiles d’araignée, vaincre des boss, tout ceci en faisant fi de votre petite taille. Et vous pourrez aussi débloquer des éléments de personnalisation de votre jeu. Du contenu additionnel sera ajouté au fil des mois.

D'autres jeux à surveiller sur Apple Arcade

- Sayonara Wild Hearts (Annapurna Interactive) : disponible le même jour sur Nintendo Switch, le jeu arrive sur support mobile avec son style lumineux et glam rock. Basé sur le tempo (super bande-son pop-électro !), vous allez devoir en rythme aider une jeune femme motarde au cœur brisé à traverser un rêve dans lequel elle croise toutes sortes d'étranges personnages afin de ramasser des morceaux de votre cœur.

- Frogger in Toy Town (Konami) : une version modernisée et colorée du célèbre jeu des années 1980. La petite grenouille doit tenter de progresser sans se faire écraser, à la façon d'un Crossy Road, mais au milieu de jouets et d'un bébé géant. - PAC-MAN PARTY ROYALE (Bandai Namco) : le plus célèbre personnage rond et jaune arrive dans une expérience arcade inédite. On y trouve cette fois un mode combat à quatre joueurs dans lequel le dernier PAC-MAN encore debout remporte la victoire.

Disponible depuis l'App Store, Apple Arcade sera disponible à 4,99 euros par mois pour toute la famille (jusqu'à six personnes), sans publicité ni achat intégré. Le premier mois d'essai est gratuit. Le service sera disponible le 19 septembre via la mise à jour iOS 13 (iPhone, iPod Touch), le 30 septembre pour iPadOS et tvOS 13, et courant octobre sur macOS Catalina.