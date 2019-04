Face aux scandales des données personnelles, un Français sur cinq a quitté un réseau social depuis un an

Preuve que les différentes affaires qui ont touché notamment Facebook n’ont pas laissé les Français indifférents, 42% accordent peu de confiance aux réseaux sociaux pour gérer et protéger leurs données personnelles. Et 53% n’en accordent même aucune. Conséquence de ce désamour et des inquiétudes autour de la confidentialité des données, un Français sur cinq (21%) disposant d’un compte sur un réseau social l’a supprimé ces 12 derniers mois.





Et ce sont les plus jeunes qui semblent prendre les choses en main de manière plus radicale. 28% des 18-38 ans ont fermé un compte sur un réseau social contre seulement 15% des 54 ans et plus et 19% des 39-53 ans.