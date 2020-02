Publication de vidéos intimes : peut-on contrôler Internet ?

Contrairement à Facebook, Twitter est plus permissif sur la publication des images à caractère sexuel. Elles sont autorisées, sauf quand leur diffusion n'est pas consentie. Ce réseau social aurait donc dû rapidement endiguer la diffusion de la vidéo intime qui met en cause Benjamin Grivaux. Certaines applications ont mis en place ces dernières années des garde-fous. Mais sont-elles efficaces ?



