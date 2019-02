VIDÉO - 25 millions de joueurs en 7 jours : qu’est-ce qu’Apex Legends, la Battle royale en passe d’éclipser Fortnite ?

NOUVEAUTÉ - Dans les cours de récré, sur les forums et même sur Twitch, le célèbre service de streaming de jeux vidéo d’Amazon, on ne parle plus que de ça : "Apex Legends". Un nom qui n’existait encore pas il y a dix jours. Mais ce jeu vidéo multijoueurs et gratuit enchaîne désormais les records et déclenche l’hystérie sur la planète vidéoludique.