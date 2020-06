Quand l'intelligence artificielle s'invite à la maison

L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans nos objets du quotidien. Du côté des fabricants, elle permet d'améliorer la performance et la qualité des produits grâce aux données d'utilisation collectées. Chez les utilisateurs, elle permet plutôt de faire des économies. C'est le cas des radiateurs Muller Intuitiv, capables d'adapter leur température en fonction de la présence ou non d'une personne dans une pièce. Balance, montre, thermomètre, tensiomètre... Des objets intelligents sont aussi destinés à surveiller la santé.



