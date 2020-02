Quand la high-tech révolutionne la mode : voici le mannequin-robot qui s'adapte à toutes les tailles

Dans le milieu de la mode, il circule d’atelier en atelier. Il, c’est un mannequin un peu spécial, à l’origine d’une petite révolution dans le secteur. Evolutif, intelligent et couvert de capteurs, ce mannequin est une sorte de robot qui s’adapte à toutes les morphologies en quelques secondes. Il suffit pour cela de rentrer les mesures du client dans un logiciel via une clé USB. Connecté à l’ordinateur, le mannequin se met alors automatiquement à la taille demandée.

Cette innovation qui pourrait entraîner la fin du traditionnel mannequin en bois est signée Audrey Bergenthal. En 2011, alors âgée de 28 ans, elle fonde la société Euveka et s’installe à Valence, dans la Drôme, pour créer, avec l’aide d’ingénieurs spécialisés, ce robot-mannequin adapté aux formes et mensurations réelles des femmes, notamment quand elles sont enceintes, et des hommes. "C’était très important de concevoir un système sur lequel on puisse tester avec fiabilité à la fois les mesures mais aussi comment un corps évolue dans ses tailles , explique-t-elle.

Après avoir conquis le marché du luxe et du sur-mesure, Audrey Bergenthal vise désormais de nouveaux clients, comme les sites de vente en ligne. Ceux-ci s’intéressent au mannequin-robot –qui se loue 2.000 euros par mois environ- pour mieux conseiller les acheteuses sur les tailles des vêtements qu’ils proposent. Un 42 chez un fabricant peut en effet correspondre à un 40 chez un autre et à un 44 chez un troisième. "Chaque marque a sa propre référence de taille. Travailler avec Euveka nous permet de mieux comprendre la taille des produits qu’on va mettre en vente. Cela nous réduit le taux de retour des produits de manière drastique : il est 20 à 25% plus faible que d’habitude", souligne Edouard Caraco, co-fondateur de The Bradery.