VIDÉO - Quand le smartphone devient le cerveau d'un PC portable

La promesse du Projet Linda, c'est la possibilité de jouer aux jeux Android sur un grand écran avec des fonctions étendues grâce à la combinaison du clavier et du smartphone intégré. On peut même - comme sur un PC - y connecter une souris pour encore plus de précision. Si plusieurs constructeurs avaient déjà imaginé des machines comparables, le projet Linda pousse l'idée encore plus loin, réunissant les deux univers pour donner aux jeux mobiles les sensations d’un jeu sur ordinateur.