VIDÉO - Quand toutes les enceintes connectées deviennent intelligentes

C'est probablement l'intégration la plus intéressante, la plus différente aussi, d'un assistant vocal dans une enceinte. Elle vient de chez Netgear, le fabricant d'équipement réseau, et de bornes Wifi, qui depuis trois ans a lancé son système Orbi de bornes et de relais Wifi assez puissants pour couvrir de grandes distances et éviter les "zones blanches", même dans une grande maison. Principe simple: connectez le routeur à votre box, et ajouter autant de bornes satellites que nécessaire -même s'il faut vraiment habiter un manoir pour avoir besoin d'en installer plusieurs- pour que le Wifi soit utilisable à pleine vitesse, d'où que l'on soit chez soi.





La nouveauté, c'est Orbi Voice, où la borne satellite est bien une borne Wifi, mais qui serait aussi une enceinte connectée haut-de-gamme, créée avec Harman-Kardon, une enceinte qui embarque Alexa. De quoi embarquer deux fonctions dans le même appareil, dans un design discret, avec une enceinte qui n'a pas à rougir de la comparaison avec ses concurrentes, bien au contraire, le son est fort et clair. Et au moins, cette enceinte-là n'aura jamais de souci de connexion au réseau.