VIDÉO - Que faire quand son smartphone tombe dans l'eau ?

Tout d’abord, retirez le plus vite possible le téléphone du liquide. Plus le temps passe et plus les dégâts seront importants. Evitez d’appuyer sur les boutons pour vérifier que tout fonctionne. Cela pourrait avoir pour effet de faire pénétrer le liquide à l’intérieur de l’appareil. Si l’appareil est resté allumé, dans ce cas, éteignez-le sans attendre pour éviter tout court-circuit