VIDÉO - Que sait-on de la future voiture volante de Franky Zapata ?

Franky Zapata a également affirmé qu'une "version quatre moteurs" de la base de sa voiture volante avait déjà volé. Il souhaite désormais tester une "version avec dix moteurs dans les jours qui vont suivre". C'est la même technologie que le Flyboard qui est au cœur de ce projet : une propulsion par turbines et un logiciel de stabilisation. Néanmoins, le pilotage devrait être plus largement pris en compte par l'informatique afin de rendre l'engin plus accessible au grand public. Il s'agirait en fait plutôt d'un "super drone" radiocommandé à usage de loisir.





Dans une interview au Point, Franky Zapata a dévoilé le nom de ce super engin : "Le Jet-Racer". Le véhicule aura 20 minutes d'autonomie et pèsera 60 kilos. Il sera présenté, sous la forme d'une capsule rouge et grise, à Hawaïi en décembre prochain. "« Avec nos voitures, on peut parcourir jusqu'à 150 km en un quart d'heure. On pourra transporter dix personnes en même temps. Avec une application, on commandera la voiture sur son smartphone, comme un Uber, qui passera vous prendre", explique-t-il au Point.





Mais pour voler, Franky Zapata attend l'autorisation de la DGAC. Une autorisation qui devrait "arriver dans les jours qui suivent".