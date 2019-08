VIDÉO - Que sait-on du projet de voiture volante de Franky Zapata ?

Du côté des constructeurs tels que Boeing ou Airbus, on s'intéresse davantage aux drone urbains, ou VTOL (Aéronef à décollage et atterrissage verticaux), dans l'optique de développer des sortes de taxis volants. Uber et Rolls Royce sont également sur le coup. La RATP et Airbus ont par ailleurs déjà annoncé en mai 2019, un partenariat pour intégrer des véhicules volants dans le transport urbain parisien. Un drone électrique et autonome pourrait alors venir vous chercher et vous déposer là où vous le souhaitez en ville. Le constructeur européen développe déjà des sortes d'hélicoptères électriques et autonomes tels que "Vahana" ou "CityAirbus". Un prototype de ce dernier a été présenté début mars en Allemagne. Ces appareils pourraient entrer en service d'ici à 2023, juste avant les Jeux Olympiques de Paris.