Réalité virtuelle : les parcs d’attractions ne peuvent plus s’en passer

La réalité virtuelle envahit les salles de jeu dans l'Hexagone. Cette technologie permet, grâce à un casque, de plonger de manière très réaliste dans un monde artificiel créé sur ordinateur. Plus d'une centaine de centres dédiés ont vu le jour ces trois dernières années dans notre pays, plus de 8 000 dans le monde.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.