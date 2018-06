VIDÉO - Quand la caméra vous reconnaît... même de dos

Tel que le décrivent ses créateurs, le système n'a qu'un défaut : en empilant la reconnaissance des mouvements à celle des visages, il demande plus de puissance de calcul, de stockage, bref il coûte plus cher à utiliser que les seuls systèmes de reconnaissance faciale. Surtout, la reconnaissance de la démarche est encore une technologie en devenir, qui vient améliorer l'efficacité des systèmes de détection existants, sans encore s'y substituer.





La crainte, forcément, c'est le "faux positif", quand le système croit reconnaître une personne recherchée mais se trompe ; une erreur facile à corriger quand on compare un visage à une photo mais plus difficile à remettre en question quand la démarche est le seul identifiant. Chez Deepeyes, on dit travailler à l'amélioration des algorithmes, qui pourront bientôt être aussi utilisés pour analyser les émotions, les réactions ou les comportements anormaux. Que cela ne vous empêche pas de sourire devant la caméra.