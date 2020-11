Voici, en 3D, à quoi ressemblera notre poubelle de demain

Et lorsque, par exemple, le bac des déchets en métal sera plein, une puce préviendra le camion-poubelle dédié. Celui-ci ne se déplacera donc qu'à ce moment-là, et ira ensuite directement au centre de recyclage spécialisé. Ce qui diminuera considérablement les erreurs de tri, tout en permettant de diminuer le nombre de camions dans les rues.

Elle n'aura rien à voir avec celles d'aujourd'hui. La poubelle de demain sera intelligente et connectée : on jettera son déchet et c'est elle qui fera le reste. Elle sera capable de le trier elle-même, le reconnaissant grâce à l'intelligence artificielle. Le 20H de TF1 nous en donne un aperçu, en 3D, dans la vidéo en tête de cet article : la poubelle pourra par exemple distinguer une canette d'une bouteille en verre car elle aura appris à différencier leurs formes et leurs matières. Elle sera ensuite capable de la compresser elle-même pour la stocker sous terre.

Ces déchets seront par ailleurs mieux valorisés car beaucoup d'entre eux deviendront de la matière première. Une usine produisant du jus de fruit pourra ainsi par exemple fabriquer... du cuir végétal en récupérant les déchets pour ensuite les broyer, les réduire en poudre et les mélanger à une matière synthétique. De manière à aboutir au final à un textile très résistant qui permet de fabriquer des sacs à main ou des baskets. Si on produit du jus d'abricot, cette fois, on récupéra les noyaux, et on en extraira un composant, la lignine. Une fois chauffé à 400 degrés, ce déchet industriel permera de produire du carburant.

Dans nos cuisines aussi, le tri des déchets sera de plus en plus précis, grâce à des poubelles assorties d'un compartiment pour chaque matière. En scannant par exemple le code barre d'un yaourt, un écran nous indiquera dans quel bac le jeter.