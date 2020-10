Réseaux sociaux : comment contrôlent-ils les messages de haine ?

Facebook aurait-il dû supprimer cette vidéo ? Aucune menace n'y est explicite, ni aucune insulte. Pour le réseau social, il s'agit donc de liberté d'expression. Autre réseau social incriminé, Twitter. Les messages du terroriste ne sont plus visibles. Ils n'ont jamais été détectés par des intelligences artificielles, mais par des internautes. Ces dernières semaines, plusieurs personnes ont signalé les messages haineux du jeune Tchétchène à la police. Juste après l'attentat, le terroriste a même publié une photo du corps de l'enseignant. Comment un tel contenu a-t-il pu rester en ligne aussi longtemps ?



Quand une photo est mise en ligne par un internaute, une intelligence artificielle l'analyse et valide ou non sa diffusion. Et quand la machine doute, un modérateur humain prend le relais. Sauf que parfois, l'intelligence artificielle ne détecte même pas le contenu violent d'une publication. Il faut alors le signalement d'un internaute choqué pour qu'un modérateur supprime la photo. Et tout cela prend du temps, car les moyens humains ne sont pas toujours suffisants. Une fois signalés en revanche, les auteurs de menaces sur Internet ne restent jamais longtemps anonymes, car les réseaux sociaux et les fournisseurs d'accès internet coopèrent presque systématiquement avec la police.



"À partir du moment où ces réseaux sociaux gagnent beaucoup d'argent à diffuser toutes ces informations, ils ne peuvent pas s'exonérer d'une forme de responsabilité sur les contenus qu'ils diffusent. Il y a certainement une part de responsabilité du législateur français. La loi doit évoluer, mais il faut aussi que ces réseaux fassent un petit peu plus que ce qu'ils font aujourd'hui", estime Thomas Huchon, journaliste spécialiste des réseaux sociaux et des fake news.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.