VIDÉO - On a testé Nintendo Labo, le plaisir de construire pour jouer

Si LEGO Dimensions avait trouvé le bon créneau en mêlant jeu vidéo et kit de construction de set jouables, Nintendo pousse encore plus loin le jeu complice entre parents et enfants. Car il va falloir que les deux s'allient pour permettre aux plus jeunes de jouer avec ce Nintendo Labo, au moins le temps de la construction, première étape incontournable. Car il est bien là question de construire façon "Do it Yourself" avant d'associer sa réalisation à un mini-jeu dont elle sera un élément phare. Le kit comporte plusieurs fiches en carton prédécoupées pour chaque Toy-Con à construire (de 1 à 7 plaques par construction). Sur chaque fiche, il va falloir retirer les pièces prédécoupées, les plier, les assembler et, pour les plus créatifs, les décorer afin de pouvoir jouer.





Première bonne surprise : tout est particulièrement bien indiqué par le logiciel de jeu que vous avez préalablement inséré dans la Switch et qui détaille chaque étape de construction. Un peu trop parfois mais cela s'adresse aussi aux plus jeunes. Temps annoncés pour la construction des Toy-Con : de 10 minutes à près de 3h30. A titre d'exemples, il nous a fallu moins de 10 minutes pour le robot, 1h20 pour la canne à pêche et 2 heures pour le piano, le tout en solitaire. Un temps à prendre en compte avant de jouer mais qui fait vraiment la sève de ce Nintendo Labo.