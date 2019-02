VIDÉO - Salon de l'Agriculture 2019 : quand les robots se mettent au service des agriculteurs

En Bretagne, elle est la première ferme équipée d’un robot autonome. Ce dernier mélange et distribue le fourrage six fois par jour. Ainsi, cet éleveur laitier est libéré de cette tâche pénible.





Grâce à ce nouvel outil technologique, il peut surveiller son troupeau à distance et n’a plus besoin de donner d’ordre : les vaches savent si elles doivent sortir ou aller à la traite. La vache va ainsi à la traite quand elle en a envie et 24h/24, et c’est le robot qui va s'en charger sans la présence de l’agriculteur. Il scanne les pis au rayon laser et place le trayon avec précision. Le robot analyse ensuite le lait avec précision et détecte même d’éventuelles maladies. La femme de l'agriculteur, qui occupait cette tâche auparavant, a désormais plus de temps pour s’occuper des vaches et… d’elle-même.