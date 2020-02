Salon de l'agriculture : un élevage de plus en plus robotisé

Pour faire face aux évolutions de leur métier, les agriculteurs ont de plus en plus recours aux robots. Pas moins de 11 000 sont en circulation dans l'Hexagone. Ils ont été mis en service dans les années 90. Leur nombre progresse d'année en année, surtout dans les exploitations laitières. Mais la robotisation pourrait faire disparaître environ 82 000 emplois agricoles dans les prochaines années.



