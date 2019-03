VIDÉO - Salon du mobile de Barcelone : quand le nouveau smartphone de LG utilise vos... veines pour vous reconnaître !

Pas besoin de trouver le lecteur d'empreintes digitales pour vous identifier, pas même besoin de montrer votre visage face à la caméra, le nouveau G8 Thinq de LG, dévoilé cette semaine au MWC 2019, le salon du mobile de Barcelone, utilise bien la biométrie pour se déverrouiller, mais pas ces moyens que vous connaissiez déjà. Pour passer l'écran d'accueil, il vous faudra lui montrer votre paume, où la caméra ira lire la cartographie des vaisseaux sanguins qu'elle recèle, une signature biométrique qui vous est unique.





Le procédé en lui-même n'est pas nouveau, il est déjà utilisé dans certaines entreprises pour le contrôle d'accès. Et pour cause : il s'agit de l'une des plus fiables méthodes d'authentification biométrique. Impossible à tromper avec une photo ou un moulage du visage comme certains systèmes de reconnaissance faciale, ou encore avec une copie d'empreinte digitale ou un doigt coupé qui peuvent passer au travers d'un scanner d'empreinte. Les veines de votre paume sont incopiables, et même une main coupée ne passera pas la vérification. LG est le premier à l'intégrer à un smartphone, mais ce qu'il fait avec vos mains va plus loin.