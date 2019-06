C'est le futur du jeu vidéo : comment déjà jouer (ou presque) en "cloud gaming"

Sony, Microsoft et désormais Google, Amazon et Apple. Le jeu vidéo attise toutes les convoitises des géants de la Tech, dépassant le seul cadre des spécialistes du secteur. Et notamment sa prochaine révolution. Du jeu vidéo dématérialisé, à volonté, où on veut et quand on veut, sans support spécifique : l’innovation technologique du "cloud gaming", qui se dessine déjà, va bouleverser les mentalités même des plus mordus, habitués à leurs boîtes de jeu rangées sur les étagères.





Depuis quelques années, les choses ont d'ailleurs commencé à bouger. Désormais, le jeu se télécharge, se loue en ligne, va et vient. Même des consoles comme la dernière Xbox One S All Digital se débarrassent du lecteur de DVD pour faire oublier l'aspect physique du jeu vidéo. Des services sur abonnement permettent également d’accéder à un large catalogue de titres en illimité, en téléchargement ou en streaming. On parle aussi de dématérialisation de votre ordinateur qui peut être toujours plus puissant sans que vous ayez à vous en soucier. Cette révolution n’a qu’une obligation : une bonne connexion internet stable ! Petit tour d’horizon des offres déjà disponibles avant l’avènement officiel du "cloud gaming".