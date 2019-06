Il pourrait tuer les consoles de jeux vidéo : le "cloud gaming", c'est quoi exactement ?

C’est la possibilité de lancer depuis un ordinateur ou une console de salon, voire un smartphone ou une TV connectée, un jeu vidéo que vous ne possédez pas physiquement avec vous. Il se trouve en fait sur un serveur situé possiblement à des milliers de kilomètres de chez vous. Mais il est à votre disposition à tout moment et n’importe où. Tout est désormais dématérialisé et géré par le serveur qui, lui, doit être suffisamment puissant et à jour en termes de matériel pour répondre à la demande. Le joueur y gagne les temps de téléchargement et d’installation qui n’existent plus.





Plus qu'une révolution technologique, le cloud gaming va également bousculer les habitudes économiques. Il ne sera plus forcément utile d'avoir un "PC gamer" hors de prix, boosté par les dernières technologies matérielles, un smartphone embarquant un nombre indécent de mémoire vive ou la console de dernière génération avec des teraflops à ne plus quoi savoir en faire. Non, il suffira sans doute d'avoir le bon abonnement à un service, avec les jeux qui vous font envie, et d'investir dans une connexion internet très haut débit.





La perspective de pouvoir basculer d’un support à l’autre, de commencer une partie sur sa console pour la poursuivre sur son téléphone dans les transports et éventuellement sur un navigateur web ensuite, a de quoi séduire. Ce sera là l’un des atouts indéniables du cloud gaming.