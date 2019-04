Samsung dévoile le Galaxy A80, le 1er smartphone avec appareil photo rotatif

Pour séduire les Millennials -coeur de cible du milieu de gamme-, Samsung veut du flashy et de l'inédit en photo. Le Galaxy A80 suit ces préceptes à la lettre : un module innovant de trois capteurs photo avec un principal ultra-performant de 48 Mpx et le désormais ultra-grand-angle maison de 123°. Mais cette fois, c’est un capteur de profondeur TOF, capable de juger de la distance entre les éléments de la photo pour un meilleur rendu, qui complète le trio. Cela permettra de profiter du mode portrait avec flou en arrière-plan à l’avant comme à l’arrière (en photo comme en vidéo), mais aussi de prendre des mesures d’objets en temps réel via l’appli Mesure Rapide.





Le triple capteur positionné à l’horizontal au dos coulisse vers le haut et bascule sur lui-même pour se retrouver au-dessus de l’écran en caméra selfie avec un triple capteur original en façade. La qualité des photos prises au dos comme à l’avant sera donc la même. Un appareil photo qui profite ainsi des deux côtés de Scene Optimizer, le logiciel intégré qui améliore le rendu de vos clichés (reconnaissance de scène, ajustement automatique de la luminosité, etc.). Le Galaxy A80 dispose également de nombreuses fonctions vidéo aperçues sur la gamme Galaxy S10 (flou, effet noir et blanc, colorisation partielle, etc.).