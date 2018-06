VIDÉO - Les forces spéciales ont désormais leur drone (à 100 000 euros)

La première mission de Bird, c'est de cartographier l'intérieur d'un bâtiment, de produire en temps réel un plan, de montrer portes et cloisons, mais aussi de détecter toute activité humaine, même cachée, et de recenser d'éventuels corps sans vie. Pour ce faire, le drone embarque une caméra 4K, mais surtout des capteurs rarement vus sur une machine volante : un LIDAR, ce radar au laser déjà utilisé dans les véhicules autonomes, une caméra thermique pour détecter une présence humaine ou des foyers d'incendie, et un capteur CO² également pour détecter une personne cachée derrière un meuble ou une paroi.





Pour opérer le drone à distance, l'utilisateur a le choix entre une télécommande qui embarque un écran de contrôle ou un gant qui permet de diriger Bird par les mouvements de la main et du poignet.