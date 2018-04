VIDÉO - Shadow of the Tomb Raider : Lara Croft est de retour ! (et on a pu tester)

Lara a conservé les capacités développées dans Rise of the Tomb Raider. L’héroïne y apparaît plus sûre de son fait, plus agile et habile. La stratégie de combat a aussi évolué. Lara s’appuie davantage sur son environnement pour se cacher, jouer de l’infiltration et du combat rapproché, ou se servir tout simplement d’élément en sa faveur. Dans les espaces plus clos, sous l’eau ou dans les cavernes, la sensation de survie est accentuée et on frise parfois la claustrophobie quand il faut la sauver d’une noyade quasi certaine.





Ces premières minutes nous ont paru plus que prometteuses pour conclure en beauté la mutation de la jeune et belle Lara en aventurière vengeresse. La jungle semble vouée à tenir un second rôle plus qu’omniprésent et intéressant. Son comparse Jonah est à nouveau de la partie (et toujours prompt à lui passer un sacré savon...). Pas de surprise et de révolution en vue après cette première heure de jeu. C’est efficace, rythmé, toujours aussi fluide, s'appuyant sur les excellents acquis des deux précédents opus. On a apprécié de retrouver un jeu vidéo fidèle à l’esprit et à la saga, et que l’on reprend en main avec le même plaisir et l’envie d’en voir encore plus. Mais il faudra pour cela encore patienter quelques mois...