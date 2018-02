VIDÉO - Et si vous voyagiez sur le toit d'un avion (en toute sécurité) ?

Elle s’appelle Skydeck. Comme une demi-bulle de verre posée telle une goutte d’eau sur le fuselage, qui cacherait la plus petite et la plus exclusive des cabines, deux places côte à côte, 360 degrés de panorama sans obstacle... On peut même d’un bouton tourner les sièges vers son horizon préféré. Un rêve, vous dit-on.





L’idée est signée Windspeed, un équipementier aéronautique, qui a breveté le design de cette micro-cabine d’un genre nouveau. Un concept pour l’instant testé in vitro, en attendant de pouvoir l’installer en vrai sur un avion existant. Le constructeur a plusieurs cibles en tête : d’un côté des compagnies aériennes à la recherche d’un nouvel outil de divertissement, ou pourquoi pas d’une cabine unique, un peu comme une super-première classe ; de l’autre, les possesseurs de jets privés ou les fabricants de ces derniers, qui s’offriraient une expérience de vol unique, et pour qui une configuration à un seul siège est disponible.