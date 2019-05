Leadbees, le système qui permet aux apiculteurs de se connecter à leurs abeilles

L'image de l'apiculteur qui vit au milieu de ses ruches est un reflet désormais un peu lointain de la réalité. Dans l'ensemble, nombre d'entre eux sont, au quotidien, assez loin de leurs ruches. Les abeilles ne se surveillent en effet pas comme le lait sur le feu. Et pourtant, quand les problèmes surviennent, il faut réagir vite. C'est le constat de Kevin Besson, natif de Tahiti, passionné de technologie et amoureux des abeilles. Deux motivations dont la somme s'appelle Leadbees, un service connecté et un capteur à installer dans ses ruches.





À l'intérieur de l'appareil, un micro, des capteurs de température, d'humidité, de mouvements aussi. De quoi également peser sa ruche pour détecter un problème dans une colonie, préparer l'hivernage ou, au contraire, détecter les premières rentrées de miel. Le tout sans avoir à ouvrir la ruche. Le son, lui, vous donnera des informations sur la population de vos abeilles et sur leur niveau d'activité. Détecter les mouvements peut en outre avertir d'un accident ou d'une intrusion. Et l'image générale que renvoient les capteurs permet aussi de comparer l'activité et le rendement de ses ruches pour comprendre à quels endroits les abeilles se trouvent le mieux.