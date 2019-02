Streaming vidéo : Apple prêt à se lancer contre Netflix dès ce printemps ?

Au début de l’année, dans un article consacré aux différents projets d’Apple pour 2019, nous indiquions que la société californienne envisageait notamment de lancer un service de streaming vidéo. Ce "Netflix killer" serait désormais dans les starting-blocks. Au point que plusieurs médias américains avancent qu’il pourrait être lancé dès le mois d’avril aux Etats-Unis –un peu plus tard en France. La soirée de présentation aurait même déjà été fixée au 25 mars, avec, entre autres, Jennifer Aniston et J.J. Abrams parmi les invités.





Pour lancer son service, qui partira loin derrière Netflix ou même Amazon Prime Video, Tim Cook a massivement investi pour s’offrir des contenus TV originaux (on parle d’un milliard de dollars déjà dépensé et de plus de quatre milliards mis sur la table d'ici 2022). Pour porter son projet, Apple s’est aussi allié quelques noms prestigieux (Steven Spielberg, Oprah Winfrey, la star du basket NBA Kevin Durant, etc.). D'anciens cadres de Sony Pictures ou encore de la BBC ont même été débauchés pour renforcer l'équipe. Plus d’une dizaine de programmes seraient déjà en boîte, tandis que des accords auraient été signés avec Showtime et Viacom pour enrichir le catalogue.