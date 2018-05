VIDÉO - "Taxis volants" : les Sea Bubbles sont de retour sur la Seine

Après un hiver passé à Genève (Suisse), les Sea Bubbles reviennent à Paris pour une nouvelle série de tests. L'invention intrigue et passionne de nombreux pays. Si les derniers tests sont concluants, une centaine de ces petits bateaux blancs pourraient naviguer dès 2019 dans quelques-unes des plus grandes villes du monde.



