VIDÉO - Télémédecine, jeu vidéo, robots, réalité augmentée : à Tokyo, on s’est déjà plongé dans la 5G

Sans surprise, le premier atout de la 5G, c’est son débit, dix fois supérieur à ce que l’on connaît aujourd’hui, un rêve pour la vidéo en ultra-haute définition et le jeu en ligne. Avec, qui plus est, une réactivité et un temps de réponse comparables à celui de la fibre aujourd’hui.





Des atouts qui donnent des idées aux professionnels, par exemple pour la télémédecine, où soudain tout devient possible. Docomo, l'opérateur leader au Japon, a ainsi déjà testé un système de vidéoconférence et de travail collaboratif qui permettrait à un infirmier d’examiner un patient avec une caméra. L'engin renverrait ses images en haute-définition à deux médecins installés dans un hôpital situé à 200 kilomètres. Des médecins qui pourront donc guider l’examen et offrir un diagnostic en direct, grâce à l'accès immédiat à une imagerie médicale haut de gamme. Et ce même si le patient est encore dans l’ambulance ! Cette nouvelle possibilité pourrait, à terme, révolutionner la gestion des urgences.