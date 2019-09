TEST - Galaxy Fold : le 1er smartphone pliable de Samsung est en vente pour 2.020 €, faut-il craquer pour l'innovation ?

NOUVEAUTÉ – Après un aperçu de sa première version au printemps avant que sa sortie ne soit reportée au dernier moment, le Galaxy Fold est de retour et, cette fois, bien en vente. Depuis ce mercredi, Samsung commercialise en effet son tout premier smartphone pliable. Nous l’avons (re)testé pour voir si la révolution annoncée (à 2.000 euros) était bien au rendez-vous. Notre verdict.

Dévoilé en février dernier à San Francisco, puis annoncé pour le 26 avril en Corée et aux Etats-Unis, le 3 mai dans le reste du monde (dont la France), le smartphone qui devait être une rupture et ouvrir une nouvelle ère dans la téléphonie mobile a connu un faux départ. La faute à des problèmes sur l’écran et la charnière rencontrés par des journalistes américains lors des phases de test. Tous les appareils avaient alors été rapatriés avant la sortie. Les ingénieurs du Coréen ont ensuite planché sur les soucis. Les solutions ont été trouvées et le Galaxy Fold peut donc faire son retour en version 1.1.

Par rapport à l’appareil que LCI avait pu prendre en main au printemps, les changements ne sont pas flagrants et le concept reste le même : un smartphone capable de se muer en tablette en se dépliant. Et le Galaxy Fold est une belle bête : un appareil de 1,7 cm d'épaisseur replié, 16 cm de haut. Refermé, il arbore un très agréable écran Super AMOLED de 4,6 pouces -un peu étroit malgré tout. Il peut ensuite passer à une version ouverte de 7,3 pouces (le format d'un livre) avec un écran souple Dynamic AMOLED.

L'innovation se trouve donc dans cet écran flexible d’une vingtaine de centimètres de diagonale qui peut afficher jusqu’à trois applis en simultané. Ses deux parties sont fixées par une charnière, celle-là même qui fut l’un des points de crispation de la première version. Permettant à l'engin de s’ouvrir et se fermer plus de 200.000 fois sans encombre selon la promesse de Samsung, elle a été renforcée et même scellée en haut et en bas pour éviter de laisser passer poussières et eaux. Une impression de rigidité par rapport à la première mouture, mais qui n’empêche pas l’appareil de s’ouvrir et se fermer facilement. Cela donne en tout cas un peu plus de robustesse à l’ensemble.

Première bonne surprise : sa faible largueur replié (6,29 cm) permet de bien le tenir en main. Le Galaxy Fold n’est cependant pas fait pour être utilisé fermé. Il s’agit là d’un écran d’appoint pour marcher dans la rue, en suivant par exemple Google Maps qu’on pourra agrandir une fois le smartphone ouvert pour obtenir davantage d’informations. Pour passer ou recevoir un coup de fil, le Fold s'utilise forcément fermé comme un téléphone classique. Ouvert, on préférera assurer le coup en le prenant à deux mains, mais on apprécie la finesse de ses bords (6,9 mm) qui permet de bien le tenir.

Son intérêt réside cependant dans sa version grand écran –de la taille d’un iPad Mini. L’écran flexible est d’une excellente résolution et on peut lire, surfer sur le web, regarder ses vidéos voire jouer à Pokemon GO pour les plus accros avec un véritable confort. Le multi-affichage d’applications s'effectue aisément en glisser-déposer et l’on peut lire sans difficulté chaque fenêtre. La pliure centrale qui fit tant débat tend pour sa part à disparaître au fur et à mesure de l’usage (notamment sur les fonds clairs).

Pour pouvoir faire tout tourner, Samsung a doté son Galaxy Fold du plus puissant processeur Snapdragon 855, avec 12 Go de mémoire vive. Autant dire que c’est la fluidité et la rapidité au programme, même pour les jeux mobiles. Et niveau autonomie, l'appareil n’est pas en reste et tient largement la route près de deux jours. Il bénéficie aussi de la charge sans fil et du partage de batterie pour recharger au dos un autre téléphone par induction.