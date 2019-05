TEST - On a pris en main le Honor 20, le "photophone" ultra-design à moins de 500 euros : notre verdict

Côté puissance, le Honor 20 embarque le processeur Kirin 980, le plus avancé chez Huawei et déjà présent sur plusieurs modèles. Il est accompagné de 6 Go de mémoire vive. De quoi voir venir pour un appareil qui se retrouve ainsi avec une configuration puissante et moins énergivore que son prédécesseur. Sa batterie de 3.750 mAh est plus qu’honorable et permettra de tenir plus d'une journée en usage intensif. C’est un peu moins que l’autonomie annoncée du Honor 20 Pro (4.000 mAh). Il se recharge rapidement via un port USB-C (50% d’autonomie récupérée en 30 minutes).





Comme de coutume chez Honor, les gamers n'ont pas été oubliés. Le Honor 20 est ainsi doté d'un processeur graphique Turbo 3.0 qui, en mode gaming, dope les capacités sur le plan visuel et tactile. Les fans de Fortnite vont aussi être ravis avec un nouveau partenariat pour récupérer un skin inédit.