"Tous Anti-Covid" : comment fonctionne la nouvelle application ?

L'ancienne application StopCovid a sa mise à jour, "Tous Anti-Covid". À première vue, pas grand-chose ne change à part le nom. Le fonctionnement est le même. Ce sont toujours les ondes bluetooth du téléphone qui permettent d'enregistrer vos rencontres. L'application vous alerte ensuite si l'une d'entre elles est positive au Covid-19. La nouveauté réside dans le fait que l'application vous informe au quotidien des nouvelles infections et des taux d'occupation des lits en réanimation. Il sera également bientôt possible d'y télécharger des attestations de déplacement pour le couvre-feu.



Avec cette nouvelle version, le gouvernement espère relancer les téléchargements, car StopCovid est plutôt un flope jusqu'à présent. Tous Anti-Covid coûtera, comme son ainé, environ cent mille euros par mois à l'État. À peine 3,5% des Français l'ont installé contre 21% en Allemagne et même 40% en Islande. Et c'est encore insuffisant, car une telle application n'est réellement efficace que quand 60% de la population l'utilise régulièrement.



